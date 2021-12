Paris : deux hommes blessés par balles en pleine rue, le pronostic vital de l'un engagé

Deux hommes ont été blessés par balles jeudi soir à Paris par un tireur qui a pris la fuite à pied et l'un d'eux, grièvement touché à la tête, a un pronostic vital engagé, ont indiqué vendredi des sources policières. Les deux victimes, âgées de 21 et 22 ans, s'apprêtaient à regagner à pied leur voiture, peu avant minuit dans le 19e arrondissement (nord-est), quand un homme leur a tiré dessus, selon l'une de ces sources.

Une enquête ouverte

L'homme âgé de 22 ans a été touché à l'oeil droit et transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. La second a été moins gravement blessé, au genou et au pied, alors qu'il tentait de fuir son agresseur. Au total, cinq douilles et une ogive de calibre 9mm ont été trouvées sur place. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte et confiée au 2e district de la police judiciaire parisienne (2e DPJ).