Paris : découverte des corps d'une femme poignardée et d'un homme s'étant défenestré

Le corps d'une femme poignardée à l'abdomen et blessée au crâne a été retrouvé samedi matin dans le IXe arrondissement de Paris, ainsi que le corps d'un homme venant de se suicider, a appris l'AFP de source policière. Deux enquêtes ont été ouvertes et confiées à la police judiciaire parisienne, a indiqué le parquet de Paris : l'une pour meurtre et l'autre pour recherche des causes de la mort. Les policiers ont été appelés vers 08H00 samedi pour un homme qui s'était jeté de la fenêtre de son appartement situé au 3e étage, a expliqué la source policière.

"Importantes blessures"

L'homme, "tombé dans la cour", est mort sur place, malgré les tentatives de réanimation des secours, a ajouté cette source. Les secours ont ensuite retrouvé dans l'appartement le corps d'une femme poignardée à l'abdomen, a précisé cette source. La victime était dans un lit et avait également d'"importantes blessures" au crâne, a-t-elle poursuivi.

Un revolver chargé a été retrouvé dans l'appartement, ainsi que plusieurs photos d'un homme en "tenue de commandant de police", a encore dit la source policière. Selon le voisinage, l'appartement était habité par un couple, a dit la source, ajoutant qu'à l'arrivée des secours la porte d'entrée de l'appartement était ouverte.