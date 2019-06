Orages en Suisse : une plaisancière se noie dans le lac Léman

Une touriste s'est noyée samedi dans le lac Léman, au large de Genève, quand le bateau de plaisance sur lequel elle naviguait a coulé lors d'un violent orage, qui a également fortement perturbé la régate du Bol d'Or.

Une femme de passe à Genève

Un homme se trouvant sur le même bateau que la victime est parvenu à rejoindre à la nage une autre embarcation d'où il a lancé "deux fusées de détresse", a expliqué à l'AFP une porte-parole de la police cantonale genevoise, Joanna Matta. Trois bateaux de police, pompiers et secours sont arrivés sur les lieux. L'homme a indiqué que la femme était de "passage à Genève" et qu'ils avaient été "pris par surprise" par l'orage, a indiqué la porte-parole.

La nationalité de la victime n'est pas encore connue. La femme a été retrouvée au fond de l'eau par des plongeurs de la police. Elle a été transportée à l'hôpital de Genève où son décès a été constaté.

Des dégâts matériels sur les bateaux

Les intempéries, avec un vent soufflant en rafale jusqu'à 40 noeuds, ont aussi touché en fin d'après-midi la 81e édition du Bol d'Or, une importante régate disputée chaque année sur le lac Léman. Ce violent orage a causé des dégâts sur une partie des 465 bateaux qui avaient pris le départ samedi matin de Genève, sans faire de blessés, a indiqué le service de presse de la course.

Un catamaran ultra-rapide, "Real Team", de la catégorie D35, qui, en 2e position, était en course pour la victoire, a démâté. L'équipage n'a pas été blessé et le voilier a été remorqué. Deux catamarans M2 ont chaviré, a ajouté le service de presse, et plusieurs autres voiliers ont démâté ou ont eu leurs voiles déchirées. L'orage a traversé l'ouest de la Suisse en fin d'après-midi. Le vent a dépassé localement les 110 km/h, selon MeteoSuisse.