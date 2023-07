Mort d'un septuagénaire à Vieux-Condé : le profil des trois jeunes mis en examen

C'était un fleuriste à la retraite. Il est mort à 72 ans après avoir été roué de coups par trois jeunes à Vieux-Condé, près de Valenciennes, dans le nord. Ce mercredi matin sur Europe 1, le secrétaire national du PC et député du Nord, Fabien Roussel, dénonçait un acte de barbarie. Le retraité avait demandé à trois jeunes de 14 à 18 ans de faire moins de bruit et ces derniers l'ont tabassé. Pourtant, l'affaire s'apparente à un "coup de folie" car les trois agresseurs n'ont aucun antécédent judiciaire.

Tous regrettent leur geste

Dans le détail, les deux mineurs sont scolarisés. Celui de 18 ans a quitté le lycée en classe de première et tous habitent chez leurs parents, à Condé-sur-l'Escaut. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ils passent la soirée ensemble à Vieux-Condé, une commune voisine. L'enquête n'a pour le moment pas déterminé s'ils ont pris de l'alcool et de la drogue, mais ils font du bruit. C'est ce bruit qui a décidé Philippe. Le septuagénaire les interpelle à la fenêtre de sa maison, avant de subir un passage à tabac.

"L'homme sortant ensuite de son domicile, il apparaissait que s'en suivait, toujours selon les déclarations des individus, une altercation. Le jeune homme de 17 ans aurait alors porté plusieurs coups de poing et de pied à la victime, notamment lorsque celle-ci se trouve au sol, après avoir chuté sous l'impact d'un premier coup porté au visage", précise Christelle Dumont, procureur de Valenciennes. Et c'est un automobiliste qui prévient ensuite les pompiers. L'ancien commerçant à la retraite, gisant sur le trottoir, est hospitalisé. Il décédera quelques jours plus tard. Il n'y a aucun témoin direct. Les trois jeunes suspects ont été mis en examen. Celui de 17 ans encourt 30 ans de prison et selon la procureure, tous regrettent leur geste.