Mort de Victorine en Isère : un suspect interpellé

Un homme de 25 ans a été interpellé mardi et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de la jeune Victorine Dartois en Isère. Selon le quotidien régional Le Dauphiné libéré et la chaîne BFM, le suspect aurait avoué les faits. La jeune femme de 18 ans avait été retrouvée morte, fin septembre, dans un ruisseau près de son domicile familial à Villefontaine.

Une perquisition au domicile du suspect

Le suspect aurait fait des aveux complets devant la gendarmerie de Grenoble. Il a été interpellé mardi après-midi et une perquisition a été réalisée à son domicile. Il s'agirait d'un père de famille, mais on ignore pour le moment si ce jeune homme habitait à Villefontaine, là où habitait Victorine.

Le périmètre autour du lieu de la disparition de Victorine, près du stade de Villefontaine, a été bouclé toute la matinée de mercredi.

L'étudiante avait disparu près d'un stade

L'étudiante de 18 ans, habitant à Villefontaine, dan l'Isère, avait disparu samedi 26 septembre après un après-midi de shopping avec des amis, alors qu'elle revenait à pied vers le domicile familial. Son corps a été retrouvé moins de 48 heures plus tard, le 28 septembre, dans un ruisseau sur la commune de Roche, limitrophe de Villefontaine. C'est sur le trajet du retour, après un dernier coup de fil à sa famille, à 18H50, disant qu'elle "arrivait dans 20 minutes", à pied, qu'elle a disparu près d'un stade jouxtant une zone boisée. Cette zone longe à cet endroit le ruisseau de Turitin, peu profond et encombré de branchages, où son corps a été découvert.

Une enquête pour meurtre, enlèvement et séquestration a été ouverte, la thèse accidentelle ayant été formellement écartée. La disparition de la jeune femme a provoqué une forte émotion à Villefontaine, où 6.000 personnes lui avaient rendu hommage lors d'une marche blanche le 4 octobre. Trois jours plus tard, plus d'un millier de personnes avaient également assisté à ses funérailles à Bourgoin-Jallieu.