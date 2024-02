Montpellier : deux morts par balles au tribunal judiciaire, la piste terroriste écartée

Une femme et un homme sont morts par balles mardi devant le tribunal judiciaire de Montpellier, a-t-on appris auprès des autorités, qui ont écarté la piste terroriste pour privilégier celle d'un féminicide suivi d'un suicide.

"Le bilan définitif fait état de 2 morts. L'événement est terminé" et la zone "sécurisée", a indiqué sur "X" (anciennement Twitter) la préfecture de l'Hérault. "On n'est pas du tout sur du terrorisme", mais sur une affaire concernant "un homme et une femme qui étaient en séparation", a ensuite précisé à l'AFP une source proche des autorités.

>> Plus d'informations à suivre...