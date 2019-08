Metz : mise en examen d'un homme ayant cambriolé des footballeurs

L'homme interpellé jeudi en région parisienne et soupçonné d'avoir cambriolé trois footballeurs professionnels a été mis en examen samedi et placé en détention provisoire, a-t-on appris auprès du parquet de Metz.

Déjà condamné "de nombreuses fois" pour vol, l'homme, né en 1998, a été déféré à l'issue de sa garde à vue, mis en examen "pour six vols contre trois victimes entre mars et août 2019" et placé en détention provisoire, a indiqué à l'AFP le parquet de Metz. "Il a reconnu les faits concernant un joueur du FC Metz", victime de deux cambriolages, mais pas les autres, a-t-on appris de même source. Le préjudice total de ces vols n'a pas encore été évalué.

Parmi les victimes, Kevin N'Doram du FC Metz

Au retour du match entre le FC Metz et Strasbourg, le 11 août, un joueur de l'équipe messine, Kevin N'Doram selon Le Républicain lorrain, a découvert son appartement cambriolé avec le vol de "bijoux et vêtements de luxe pour un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros", avait indiqué vendredi à l'AFP une source policière. Les deux autres joueurs victimes de vols évoluent "dans des clubs de l'ouest de la France", selon la police, qui n'a pas donné leurs identités car l'enquête, menée par la Sûreté départementale de Moselle, se poursuit.

Jeudi ont également été interpellées en région parisienne sept personnes (six hommes et une femme âgés de 25 à 29 ans) soupçonnées d'avoir participé notamment aux cambriolages de deux footballeurs du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting et Thiago Silva, en décembre 2018, pour des préjudices de plusieurs centaines de milliers d'euros.