Mayenne : ce que l'on sait de la disparition de la joggeuse

Vaste inquiétude dans le village paisible de Saint-Brice, en Mayenne. Une adolescente de 17 ans, partie faire un jogging lundi aux environs de 16 heures dans le bois de Bellebranche, dans le sud du département, n'est jamais rentrée chez elle. Son père a découvert, à la lisière de cette forêt, des écouteurs et son téléphone sur lesquels il y avait des traces de sang. Depuis mardi matin, environ 200 gendarmes et un dispositif important sont mobilisés pour tenter de retrouver la jeune fille.

"Tout le monde est abasourdi", souffle un riverain

La zone de recherche se trouve dans cette forêt domaniale, entre la Mayenne et la Sarthe, et un étang. Depuis mardi matin, cette zone est très méticuleusement ratissée par les gendarmes qui ont totalement encerclé le périmètre très prisé des joggeurs et des cyclistes en temps normal. La découverte des objets appartenant à l'adolescente avec des traces de sang est un choc pour ce village paisible, et l'inquiétude grandit chez les habitants.

"Tout le secteur de la commune est bouclé. Tout le monde est abasourdi, surtout pour un petit village comme le nôtre qui est très calme", raconte Jean-Marc, un habitant du village, qui a assisté à la mobilisation des forces de l'ordre dès la veille au soir. "On a bien vu lundi soir un hélicoptère qui tournait au-dessus du village. On s'est posé la question : est-ce que c'était un accident ? Et c'est ce matin que j'ai appris la nouvelle. Je connais très bien les parents (de l'adolescente) et on se demande dans quelle condition ils vont retrouver leur fille", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

Une joggeuse habituée à courir dans cette zone

L'adolescente de 17 ans allait courir plusieurs fois par semaine dans cette forêt située à deux pas de chez elle. Fille de parents également assez sportifs, a-t-on confié à Europe 1, l'adolescente allait souvent dans le village, les riverains la croisaient à gauche, à droite. Elle est une jeune fille sans histoire, semble-t-il, scolarisée à quelques kilomètres de son domicile.

L'enquête a été confiée dès lundi soir à la section de recherches d'Angers et à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier sur Mayenne, d'après le parquet. Une conférence de presse de la procureure doit avoir lieu mardi à 17 heures au tribunal judiciaire de Laval.