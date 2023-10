Marseille : un homme blessé par balles près du Vieux-Port pendant le match France-Italie

Visé par plusieurs tirs, un homme de 20 ans a été blessé à la cuisse gauche vendredi soir à Marseille, sur une place très fréquentée proche du Vieux-Port, pendant le match France - Italie de rugby ,a-t-on appris de source policière. La victime a été prise en charge par les marins-pompiers, mais son pronostic vital n'est pas engagé, a-t-on précisé de même source. L'auteur des coups de feu a lui pris la fuite.

Mouvement de foule

Le jeune homme, visé par un pistolet de de calibre 9 mm, est connu de la justice pour "plusieurs types de délits", non précisés. Les détonations, peu après 22 heures, ont provoqué un mouvement de foule sur le Cours d'Estienne d'Orves, une place prisée des Marseillais et des touristes, au cœur de la ville, où de nombreuses personnes se rassemblent notamment dans les bars et les pubs pour suivre les rencontres sportives sur grands écrans.

Le lieu a rapidement été sécurisé par les CRS et les policiers municipaux mobilisés dans le centre-ville les soirs de matches de la Coupe du monde de rugby.