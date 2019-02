Agression par arme blanche à Marseille : plusieurs blessés, l'agresseur tué

Un homme a blessé mardi après-midi par arme blanche deux passants sur la Canebière à Marseille, avant d'être tué par la police par arme à feu. Une troisième personne a été blessée au niveau des jambes par des éclats de balles. Le pronostic vital des deux passants blessés par arme blanche n'est pas engagé, selon la police.

L'agresseur décédé. A l'arrivée des policiers, l'agresseur a sorti une arme à feu et les policiers ont alors riposté. L'homme, grièvement blessé, est décédé peu après. L'agression s'est produite vers 16h45, à l'intersection entre la Canebière, principale artère du centre-ville, et la rue de Rome, extrêmement fréquentées à cette heure ensoleillée durant cette période de vacances. D'importantes forces de pompiers et de police ainsi que le procureur de la République et le maire LR de Marseille Jean-Claude Gaudin, se sont rendus sur place.

Le caractère terroriste a priori exclu. "La situation est en cours d'évaluation par la section antiterroriste du parquet de Paris, en relation avec le parquet de Marseille", a souligné le parquet de Paris. Le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux a toutefois souligné plus tard dans la journée que cette agression est un "acte de droit commun". "C'est un acte de droit commun. Il n'y a rien qui permette, pour l'instant, de le considérer comme un acte terroriste mais on continue à vérifier", a affirmé le procureur, au cours d'une conférence de presse.

L'agresseur "ne prononce aucun mot, aucune parole, comme 'Allah Akbar' par exemple, de nature à laisser penser à un acte terroriste", a souligné Xavier Tarabeux. Né en 1983, l'agresseur est inconnu des services de police, selon la police. Les raisons de son acte restent encore à déterminer.