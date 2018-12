Marseille : un ado de 18 ans mis en examen pour le meurtre d'un autre ado mercredi

Un adolescent de 18 ans a été mis en examen pour meurtre samedi après la mort d'un autre ado, victime de deux coups de couteau mercredi dans les quartiers nord de Marseille, a indiqué le parquet.

Né le 15 décembre 2000, l'auteur présumé des faits, qui a reconnu avoir porté les deux coups de couteau fatals, au thorax et au cœur, est plus âgé d'à peine quatre jours que sa victime, décédée le jour de son 18ème anniversaire. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire, a précisé le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux.

Une altercation à la sortie du métro. Le jeune homme affirme s'être en fait défendu, après avoir été lui même agressé. Cette altercation, qui a eu lieu à la sortie de la station de métro Bougainville, peu après midi mercredi, serait liée à une dette de stupéfiants, a précisé Xavier Tarabeux.

La victime est morte sur les lieux du drame. Prise en charge sur place par les secours, la victime, qui avait déjà été condamnée, notamment pour des faits de violence, était décédée sur les lieux du drame. Une semaine plus tôt, un autre jeune homme, âgé de 20 ans, avait également été tué au couteau, près du Vieux-Port, au cœur de la ville.