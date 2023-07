Marseille : des zones d'ombre persistent après la mort d'un homme de 27 ans pendant les émeutes

La colère monte à Marseille après la mort d'un homme de 27 ans, appelé Mohamed, dans la nuit de samedi à dimanche en marge des émeutes. Une enquête est ouverte par le parquet avec la police judiciaire et l'IGPN.

Les résultats de l'autopsie laissent penser selon la procureure à un impact de flashball au niveau du thorax qui aurait provoqué une crise cardiaque. Dans la cité Air-Bel, dans le 11e arrondissement, où vivait ce père de famille, c'est la consternation.

"On voudrait juste savoir qui l'a tué"

Encore sous le choc, Nour, veuve de Mohamed, peine à réaliser ce qui lui arrive. "J'attends aujourd'hui, peut-être, qu'il revienne. Mais mon mari est vraiment parti et m'a laissé un enfant de deux ans et demi. Actuellement, je suis enceinte d'un mois. Je suis le choc parce qu'il m'a laissée toute seule", pleure Nour.

Ce père de famille, âgé de 27 ans, employé comme livreur, est décrit comme quelqu'un de responsable par ses proches. Le soir du drame, au retour d'un diner avec son cousin, il a voulu filmer des scènes de pillages et des interpellations, selon sa cousine Lina.

"Il filmait pour son père. Il lui a dit : 'regarde papa ce qu'il se passe pour le petit Nahel'. Puis, après, on ne sait pas ce qui s'est passé et on voudrait juste savoir qui l'a tué. On nous a dit que c'était une crise cardiaque et deux jours avant, on entend qu'il s'est fait tuer. C'est choquant quand même", déplore-t-elle.

Tous demandent aujourd'hui que justice soit faite. Les enquêteurs, sur la base de la géolocalisation de son téléphone portable et de ses vêtements, vont tenter de retracer son parcours au travers des nombreuses caméras de vidéosurveillance du centre-ville de la cité phocéenne.