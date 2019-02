Lyon : un homme interpellé pour avoir harcelé, frappé et aspergé son ex-femme de gaz lacrymogène

Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé à Lyon jeudi pour "vol avec violence, harcèlement et violence avec arme" envers son ex-femme, rapporte 20 minutes vendredi. Il est soupçonné d'avoir notamment harcelé quotidiennement son ex-conjointe et de l'avoir frappée.

Harcèlement, violence et vol. Depuis un an qu'ils sont en procédure de divorce, l'homme n'a cessé de persécuter son ex-femme. Il s'est notamment rendu à son domicile et sur son lieu de travail quotidiennement, selon la direction départementale de la sécurité publique du Rhône. En mai dernier, il l'a frappée avant de lui voler son smartphone et en novembre, il l'aurait aspergée de gaz lacrymogène.

Déjà connu des services de police, l'homme a reconnu partiellement les faits au cours de sa garde à vue. Il doit être présenté à un juge vendredi.