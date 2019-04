Lourdes : l'homme armé retranché a été arrêté, un otage blessé

L'homme armé et retranché dans un pavillon à Lourdes depuis la fin de matinée mardi a été interpellé, sans opposer de résistance et sans être blessé, a appris Europe 1 en fin d'après-midi. Il était retranché depuis 11h ce mardi matin dans l'appartement de son ex-femme, et a retenu en otage pendant plusieurs heures "deux ou trois personnes" dont son ex-femme, ce qui a provoqué l'intervention du Raid, avait indiqué la préfecture.

Il tire sur son ex-femme

Cet ancien militaire âgé d'une cinquantaine d'années a tiré des coups de feu vers l'extérieur du pavillon, et a également tiré sur son ex-femme, selon les informations d'Europe 1. Une source policière a indiqué à l'AFP qu'un des otages a été blessé.

Les faits ont débuté vers "11h ce (mardi) matin. Des témoins ont entendu des coups de feu rue Mozart à Lourdes", avait rapporté la préfecture des Hautes-Pyrénées dans un communiqué. D'après des témoins à l'AFP, l'individu armé est sorti à un moment sur le balcon en tenant son ex-femme et criant aux policiers : "Dégagez ou dans trois secondes je finis le travail".

Connu de la justice

D'après le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac, le forcené est "connu de la justice pour des précédents vis-à-vis de son ex-conjointe". Un périmètre de sécurité a été établi autour de la maison, située dans un quartier résidentiel, et les habitations proches ont été évacuées. Plusieurs équipes de sapeurs pompiers et du SAMU sont sur place.