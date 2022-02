Lille : un homme qui dérobait du matériel à des journalistes condamné à deux ans ferme

Un homme qui avait volé pour plusieurs dizaines de milliers d'euros d'appareils photos et de divers matériels à des journalistes dans des trains, a été condamné à deux ans de prison ferme lundi à Lille, ont indiqué ce mardi matin la police et le parquet. Après plusieurs plaintes successives durant la première quinzaine de février, la police a identifié grâce à la vidéosurveillance cet individu qui arrivait les mains vides en gare de Lille et repartait les mains pleines, a indiqué la Sûreté urbaine.

Un préjudice estimé à 60.000 euros

Cet homme de 34 ans a été arrêté à la gare de Lille Europe le 17 février. Il repérait les journalistes et montait dans le train juste avant le départ pour en ressortir aussitôt avec les bagages. Cette technique lui a permis de voler des appareils photo, des éclairages, des batteries et ordinateurs Le tout pour un montant estimé, sur cette seule période, à 60.000 euros, selon une source policière. Le 14 décembre dernier, il était soupçonné d'avoir volé la caméra d'un journaliste, alors que ce dernier se rendait en train à Paris. Une caméra estimée à 8.000 euros.

Jugé lundi en comparution immédiate, il a été condamné à deux ans de prison ferme et écroué, a précisé à l'AFP le parquet de Lille.