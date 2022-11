EN DIRECT : deux bâtiments se sont effondrés rue Pierre-Mauroy, en plein centre-ville de Lille

Selon les informations de La Voix du Nord, un bâtiment abritant deux immeubles mitoyens de trois étages s’est soudainement effondré ce matin à 9h15, entre les numéros 40 et 44 rue Pierre-Mauroy, en plein cœur du centre-ville de Lille. Le bâtiment en question se situe à quelques mètres de la Grand-place, nous apprennent nos confrères.

Le secteur est bouclé

Le secteur est actuellement bouclé, la rue Pierre-Mauroy est interdite à la circulation. D'après les premiers éléments, il n'y aurait pas de victimes. Mais des recherches sont encore en cours. Selon un journaliste de La Voix du Nord, une fuite de gaz pourrait être à l’origine de l'effondrement.

Holy shit. Gebouw naast ons hotel in Lille is net ingestort. pic.twitter.com/XZAnikoN8z — Danielle Fictorie (@dfictorie) November 12, 2022

Le bâtiment avait été évacué cette nuit

"On a entendu un bruit de quelques secondes, tout doucement au début. On a pensé que c'était l’échafaudage qui tombait", a raconté Ludovic Ficher, qui travaille dans un immeuble mitoyen. "Quand on s'est rendu compte que c'était tout l'immeuble qui était en train de s'effondrer, on est tous partis en courant", a-t-il ajouté. "J'ai eu la peur de ma vie."

La maire de la ville Martine Aubry s'est rendue sur place. "Un jeune est rentré à trois heures du matin et il s’est rendu compte que le mur (du bâtiment) était gondolé", a-t-elle indiqué. "Le jeune homme a alors prévenu la police municipale et les pompiers, qui ont décidé d’évacuer l’immeuble, estimant qu’il y avait un vrai risque", selon l’élue. "J’en tremble encore", "c’est effrayant", a déclaré Martine Aubry. "C’est un grand soulagement qu’on ait pu agir cette nuit grâce à cette personne", réagit l’élue qui a également affirmé qu'il n'y avait, à priori, ni de morts ni de blessés.