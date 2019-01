Les "gilets jaunes" bloquent l'autoroute A7 à Lyon

Plusieurs milliers de "gilets jaunes" ont bloqué samedi après-midi dans les deux sens l'autoroute A7 qui traverse Lyon, créant des bouchons en amont des voies coupées à la circulation en ce jour de retour de vacances, selon des journalistes de l'AFP sur place.

"Nous, on est là pour changer le système". Avant de rejoindre par l'A7 le musée des Confluences à l'extrémité sud de Lyon, où le cortège a été arrêté par les forces de l'ordre vers 16H00, les manifestants avaient défilé en suivant un parcours sinueux dans le centre de la ville, de la place Bellecour à l'Hôtel de ville et la place des Terreaux, en passant par les quais du Rhône. "Nous, on est là pour changer le système, donc tant qu'il n'y a rien qui change on va continuer à être là, on n'a pas de raison de rentrer", a déclaré à l'AFP Walter, un étudiant en sciences de l'éducation de 23 ans et "gilet jaune" depuis l'acte IV. "On bloque l'autoroute, on embête forcément des gens. Mais c'est aussi une façon de leur montrer qu'il y en a assez. C'est pour toute la société qu'on fait ça", a-t-il ajouté.

De légers heurts entre manifestants et forces de l'ordre qui ont usé de gaz lacrymogènes s'étaient produits un peu plus tôt dans l'après-midi sur la place des Terreaux . Dans la matinée, les "gilets jaunes" avaient été environ 300 à manifester à Lyon dans le calme.