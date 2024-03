Le tueur en série «Le Grêlé» a participé à l’émission «Tout le monde veut prendre sa place» en 2019

Incroyable mais vrai. Un candidat aura marqué, sans que personne s'en rende compte, la célèbre émission de France 2, Tout le monde veut prendre sa place. En effet, François Vérove, alias le "Grêlé", tueur en série, a participé au jeu télévisé en 2019, indique nos confrères de Marianne.

L'ancien gendarme s'est donné la mort en septembre 2021. Depuis trente-cinq ans, les enquêteurs étaient sur la trace de cet homme au visage grêlé, soupçonné de "cinq crimes commis entre 1986 et 1994", selon la même source.

Six viols et quatre meurtres

Une information judiciaire le concernant avait été ouverte pour "viols sur mineurs de 15 ans, assassinats, tentative d'homicide volontaire, vols avec arme, usages de fausse qualité et enlèvement et séquestration sur mineur de 15 ans", a détaillé dans un communiqué datant de 2021 la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau.

Il est notamment soupçonné d'avoir tué et violé la petite Cécile, 11 ans, retrouvée morte dans le sous-sol de son immeuble dans le XIXe arrondissement de Paris en mai 1986, et d'avoir étranglé un couple dans le quartier du Marais en 1987. Ce dossier était l'une des affaires non élucidées les plus anciennes du "36", la police judiciaire parisienne.

Les éléments recueillis au cours de l'instruction "ont notamment permis d'orienter (ses) investigations (...) vers un suspect non identifié qui aurait pu exercer la profession de gendarme au moment des faits et ont permis d'isoler un profil ADN susceptible d'appartenir à l'auteur des faits", poursuit la procureure.

Des correspondances ADN

Lors de la reprise des opérations de recherches, le magistrat instructeur avait convoqué quelque 750 gendarmes en poste en région parisienne à l'époque des faits. L'un d'entre eux, "un homme de 59 ans, domicilié dans le Sud de la France, convoqué le 24 septembre pour une audition le 29 septembre, a été déclaré disparu par son épouse" le 27 et retrouvé mort le 29 au Grau-du-Roi, indique le communiqué.

Ce dernier était "un ancien gendarme, devenu policier et désormais à la retraite", selon la même source. Son ADN s'est avéré correspondre au profil génétique retrouvé sur plusieurs scènes de crime, a conclu la procureure.

François Vérove aurait mis fin à ses jours dans un appartement de location du Grau-du-Roi, une station balnéaire proche de Montpellier, où il a laissé une lettre d'aveux, avait indiqué plus tôt à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du Point. L'homme avait quitté la gendarmerie en 1988 pour devenir policier, selon une autre source proche du dossier.

Sa femme ne se doutait de rien

L'épouse du tueur avait indiqué aux enquêteurs qu'elle n'était aucunement au courant de la double identité de son mari, révèle le livre "Le Grêlé : Le tueur était un flic" de la journaliste Patricia Tourancheau. Elle affirme, en plus, qu'il ne cachait pas son identité. Preuve à l'appui avec sa participation, à visage découvert, dans l'émission Tout le monde veut prendre sa place, présentée par Nagui à l'époque. Mais elle est incapable de donner une date précise de son passage.

La vidéo a été retrouvée et révélée ce mardi par nos confrères de Marianne où il s'est glissé tranquillement parmi les cinq autres candidats. Meilleur en cavale que dans les jeux télés, le tueur est reparti dès le premier tour du jeu.