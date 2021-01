Le siège du Parti socialiste cambriolé à Ivry-sur-Seine

Le siège du Parti socialiste, situé à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), a été cambriolé samedi dernier, le ou les cambrioleurs étant repartis avec "quelques ordinateurs ne contenant rien de sensible", a-t-on appris auprès du PS mercredi, confirmant une information du Canard Enchaîné. "Quelques ordinateurs ont été emportés. Ils ne contenaient rien de sensible" et "nos serveurs sont très sécurisés", a-t-on indiqué de même source. "Des carnets appartenant au chef de cabinet du premier secrétaire Olivier Faure ont également été consultés".

"Les voleurs se sont emparés d'ordinateurs très précis"

Selon un dirigeant du PS cité par l'hebdomadaire satirique dans son édition du 6 janvier, "c'est très curieux. Seuls certains bureaux ont été fouillés, dont celui du premier secrétaire. De même, alors qu'il y avait un tas de matériels informatiques accessibles, le ou les voleurs se sont emparés d'ordinateurs très précis. C'est comme s'ils savaient ce qu'ils cherchaient".

Le PS a précisé qu'une enquête de police avait été ouverte.