Le "Hash d'or" : quand des dealers toulousains distribuent un jeu à gratter pour gagner du cannabis

Au premier abord, on pourrait croire à un jeu à gratter officiel, mais le gain à remporter n'est pas tout à fait le même. À Toulouse, certains dealers ont mis au point un nouveau stratagème particulièrement inventif afin de fidéliser leur clientèle : le "Hash d'or". Ce ticket coloré, visuellement très semblable à ce que l'on pourrait se procurer en vente dans un bureau de tabac, permet de remporter jusqu'à 10 grammes de cannabis, comme l'ont révélé nos confrères de La Dépêche du Midi.

Cadeaux et communication

Le fonctionnement est plutôt simple pour le consommateur. Lors de son achat, ce dernier reçoit de la part des dealers un ticket à gratter, dont le nom fait référence au haschich. S'il découvre trois abeilles, il repart avec du cannabis offert. "J'ai commandé de l'herbe de cannabis par les réseaux sociaux. Quand on m'a livré la commande, le ticket était agrafé sur le sachet", explique ainsi un ingénieur toulousain, fumeur occasionnel, à nos confrères.

Ces méthodes de fidélisation sont de plus en plus courantes dans ce milieu. Que ce soit des offres promotionnelles présentes sur les réseaux sociaux ou encore des cadeaux sous forme de papier à rouler ou de briquets, les dealers font preuve de plus en plus d'inventivité pour inciter leur clientèle. D'autres proposent des produits à l'effigie de certaines personnalités afin de rendre la chose plus ludique. Une chose est sûre, le trafic de stupéfiant continue d'être un fléau particulièrement important.

Récemment, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait indiqué qu'en 2023, 36.429 personnes ont été interpellées dans le cadre du trafic de drogues, contre 36.196 en 2022, ce qui correspond à une augmentation de 0,64%. Le locataire de Place Beauvau s'était particulièrement inquiété de la forte hausse de la présence de drogue de synthèse "de plus en plus nombreuses à arriver sur le territoire européen, et en France en particulier, les amphétamines, les ecstasy".