Landes : tentatives d'incendie criminel de deux bâtiments publics

Des pneus ont été incendiés dans la nuit de lundi à mardi à Mont-de-Marsan contre des bâtiments de l'URSSAF et des Finances publiques, provoquant des dégâts, ont indiqué les pompiers et de la préfecture des Landes qui "condamne les deux tentatives d'incendie criminel".

Des incendies rapidement maîtrisés. Des pneus imbibés d'essence ont été allumés lundi soir devant l'entrée de l'URSSAF, abîmant les murs et faisant exploser les vitres du sas d'entrée. L'incendie a été rapidement éteint par un agent de sécurité. Quelque 60 personnes travaillant dans les bureaux attenants, où les fumées se sont propagées, ont dû être relogées dans d'autres bureaux mardi.

Des pneus allumés sous un arbre le long des murs de la Direction Départementale des Finances Publiques ont également pu être éteints par un gardien. Aucun graffiti n'a été relevé sur place.

Des dégradations "irresponsables". Dans un communiqué, le préfet des Landes a affirmé que "vouloir détruire des services et des équipements publics dont nos territoires et leurs habitants, notamment les plus fragiles, ont besoin, n'est pas seulement criminel mais irresponsable". "Prendre le risque d'exposer la vie d'innocents et des sapeurs-pompiers est particulièrement révoltant", a-t-il ajouté.