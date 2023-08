La Réunion : un pilote d'hélicoptère tué dans le crash de son appareil

Malgré l'intervention des gendarmes, des pompiers et du Samu, alertés par des témoins, le pilote n'a pu être sauvé. Le crash s'est produit vers 10h15 (8h15 à Paris) à proximité d'habitations dans le secteur de Sans Souci, un bourg situé dans les hauteurs de la commune de Saint-Paul.

"Quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien à faire"

Aucun habitant n'a été blessé et aucune maison endommagée, selon la gendarmerie, qui a été saisie d'une enquête pour déterminer les causes du drame. "J'ai entendu du bruit, un peu comme si on était en train d'arracher des grosses branches, je suis sorti et j'ai vu l'hélico qui tournoyait dans le ciel, il est très vite tombé", a raconté Jacky, témoin d'une quarantaine d'années, qui n'a donné que son prénom.

"J'ai couru vers l'endroit de l'accident pour voir si je pouvais sauver quelqu'un, mais quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien à faire", s'est désolé l'homme, qui habite à moins de 500 mètres du lieu du crash. Un autre riverain était en train de faire son jogging quand il a entendu "un bruit énorme". "J'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu des morceaux de l'hélicoptère en train de tomber", a-t-il précisé, encore sous le choc, en requérant l'anonymat.

Au cours des 20 dernières années, 15 personnes ont été tuées dans des accidents d'hélicoptères ou d'ULM à La Réunion. Le dernier crash d'hélicoptère s'y était produit le 31 décembre 2015, déjà dans les hauteurs de la commune de Saint-Paul. Alors que les conditions météorologiques étaient dégradées, le pilote avait percuté une paroi rocheuse. Il n'avait pas survécu.