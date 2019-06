La direction de "Nice-Matin" n'a pas été "informée"' de l'arrivée de Xavier Niel

La direction du journal Nice-Matin a critiqué lundi l'annonce d'une prise de participation de l'homme d'affaires français copropriétaire du quotidien Le Monde Xavier Niel, se plaignant de n'avoir "pas été informée" de ses négociations avec le groupe belge Nethys. "Ce n'est pas la meilleure entrée en matière pour valider un nouvel actionnaire. Mis à part un petit coup de fil en début d'année de quelqu'un nous proposant de nous aider, on n'a jamais travaillé sur une offre et toutes ces discussions se sont passées au-dessus de notre tête", a affirmé le PDG de Nice-Matin, Jean-Marc Pastorino.

"Cette prise de participation indirecte n'apporte aucune solution aux besoins de développement du groupe", a jugé dans un communiqué distinct la direction. "Des réunions sont prévues, une analyse sera faite", a précisé Jean-Marc Pastorino. Dans l'immédiat, a-t-il souligné, "nous sommes dans l'attente de la réponse de Nethys à l'offre de Monsieur Iskandar Safa", le magnat franco-libanais des chantiers navals civils et militaires, propriétaire de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles: "Je n'ai qu'une seule offre en main, pas deux".

Des négociations entre Iskandar Safa et Nethys

Jean-François Roubaud, président du conseil de surveillance, s'est lui aussi étonné de l'annonce des négociations exclusives entamées entre Nethys et Xavier Niel, actionnaire par ailleurs de Monaco Télécom et qui a promis d'installer une réplique de son incubateur parisien, la station F, à Antibes d'ici 2023.

D'autant que mercredi dernier, selon Jean-François Roubaud, des négociations avaient commencé entre un représentant d'Iskandar Safa et Nethys, sous l'égide du mandataire judiciaire nommé par le tribunal de commerce en mars après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le groupe belge devait rendre sa réponse sur la nouvelle offre d'Iskandar Safa ce lundi à 11h: "Pourquoi accepter ce calendrier si des négociations exclusives étaient engagées avec Xavier Niel ?", s'est interrogé Jean-François Roubaud.

Une annonce publique "hostile"

Dans son communiqué, la direction s'en prend au groupe belge Nethys, son actionnaire à 34% depuis 2016. "Les arrangement passés entre monsieur Xavier Niel et le groupe Nethys s'analysent comme une volonté continue du groupe Nethys d'imposer son choix exclusif dans l'éventuel repreneur de sa participation, au détriment de l'actionnaire majoritaire, soit les 456 salariés actionnaires de la SCIC (Société coopérative d'intérêt collectif, ndlr) Nice-Matin", écrit-elle. "Cette annonce publique avant tout contact avec la direction et l'actionnaire majoritaire du groupe Nice-Matin ne saurait correspondre à une pratique normale en matière d'entrée au capital d'une société de presse et peut être perçue comme hostile", ajoute-t-elle.

Depuis 2014, Nice-Matin est dirigée en coopérative par ses salariés actionnaires qui ont investi leur 13e mois en 2014, possèdent 66% du capital et auxquels Iskandar Safa a proposé de racheter leur mise de départ multipliée par cinq, selon une source proche du dossier. Surtout, rappelle la direction dans son communiqué, Iskandar Safa a proposé "d'importants investissements" pour la pérennité du groupe et "un remboursement intégral (à Nethys) des sommes investies au sein du journal, soit un montant de 20,9 millions d'euros".