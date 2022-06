La condamnation d'Amber Heard est-il synonyme de défaite pour le mouvement Metoo ?

Si les deux stars du grand écran ont tous les deux été reconnus coupables de diffamation, c'est bel et bien Amber Heard la grande perdante. Alors que Johnny Depp doit désormais verser 2 millions de dollars à son ex-compagne, la sentence pour cette dernière est bien plus sévère et s'élève à près de 15 millions de dollars pour avoir accusé l'acteur de violences conjugales. Une somme qu'elle n'est d'ailleurs pas en mesure de payer selon son avocate qui a fait appel. Ce jugement a fait naître une question majeure dans le débat public outre-Atlantique : s'agit-il d'une défaite pour la cause des femmes et le mouvement Metoo ?

Il y a deux semaines, par exemple, un éditorial du New York Times était titré de la sorte : "Amber Heard et la mort de Metoo" tandis que d'autres journaux se demandaient pourquoi l'actrice était autant détestée sur Internet.

Pour trouver des réponses à ces questions, tous ces médias s'accordent pour dire qu'Amber Heard n'est pas ce que l'on peut appeler la "victime parfaite". A titre d'exemple, elle a admis au cours des audiences avoir répondu à Johnny Depp et l'avoir frappée pour se défendre. Le thérapeute du couple a également dit avoir diagnostiqué un abus mutuel, si bien que pour le New York Times, Amber Heard est devenue la figure idéale d'un Metoo "backlash", traduction de "contrecoup".

Quelles conséquences pour la libération de la parole des femmes ?

D'autant qu'avec ce procès suivi en direct sur les réseaux sociaux, la parole, les larmes ou encore les mimiques de l'actrice ont été déformées et moquées à grande échelle, notamment en raison de l'immense mobilisation des pros Johnny Depp, prêts à tout pour défendre leur idole.

Traitée de sorcière, Amber Heard a par exemple été la cible de milliers de menaces de mort. Aujourd'hui, se pose donc la question des conséquences qu'aura cette affaire sur la libération de la parole d'autres femmes au regard de la façon avec laquelle celle de l'actrice s'est retournée contre elle.

Par ailleurs d'autres affaires de ce type pourraient faire la une dans les prochains mois. Aux Etats-Unis, le chanteur rockeur Marilyn Manson a intenté un procès en diffamation à son ex-compagne, l'actrice Evan Rachel Wood, qui l'accuse de viol.