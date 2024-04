«Je ne savais pas si j'allais m'en sortir» : un arbitre passé à tabac après un match, trois joueurs suspendus 20 ans

Trois joueurs de l'AS Bellecour Perrache, âgés de 15 ans, ont été suspendus 20 ans après avoir agressé un arbitre du même âge à la fin d'un match de District 2. Le président du club, aussi éducateur de l'équipe, a été suspendu deux ans.

Plusieurs menaces de mort reçues

"J'étais désespéré, je savais que ça allait mal finir." Jamais Adam, ce jeune arbitre de 15 ans, n'a pensé se faire agresser. Mais le 9 mars dernier, la tension monte d'un cran lors du match qui oppose l’AS Bellecour Perrache au club de Pont-de-Chéruy en Départemental 2, de la catégorie U15 du District du Rhône et de Lyon. Adam sanctionne les joueurs lyonnais d'un carton rouge et de plusieurs jaunes.

"Je me suis dit 'c'est peut-être fini pour moi'"

L'équipe adverse égalise. Pour les Lyonnais, le coupable est Adam. Ils veulent alors en découdre et commencent à le menacer jusque dans les vestiaires puis l'attendent à la sortie, devant le stade. Il sera finalement retrouvé et poursuivi à quelques mètres de là, à son arrêt de tram. "Ils ont commencé à m'encercler. J'ai reçu plusieurs menaces de mort. J'ai reçu des coups de poing, des coups de pied, des coups de coude... Je me suis dit 'c'est peut-être fini pour moi'. J'étais devant 30 personnes, je ne savais pas si j'allais m'en sortir ou pas", se souvient-il.

L'adolescent réussit finalement à s'échapper. Aujourd'hui, malgré l'angoisse et la peur toujours présentes, il est retourné arbitrer. "Pour moi, c'est important de continuer pour montrer qu'ils avaient tort de faire ça. Ça rend juste plus fort", confie-t-il. Depuis, ses parents l'accompagnent à chaque match. Adam a eu cinq jours d'ITT. Une plainte pour agression a été déposée.