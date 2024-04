Italie : une Française de 22 ans retrouvée morte poignardée dans une église

Le corps d'une jeune Française, portant de nombreuses blessures à l'arme blanche, a été trouvé dans une église en ruines en Italie, a appris l'AFP mercredi de sources judiciaires. Son compagnon, placé sous contrôle judiciaire depuis le 13 janvier dans une procédure pour violences conjugales à Grenoble, est activement recherché en France et en Italie, ont ajouté les mêmes sources.

La victime, âgée de 22 ans et originaire de Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon, a été découverte vendredi et identifiée lundi, ont précisé ces sources, confirmant une information de l'agence de presse italienne Ansa. Elle a été "poignardée au cou et au ventre", selon ces sources.

Le décès remonterait à fin mars, début avril

Le couple avait traversé la frontière franco-italienne le 26 mars en voiture, ont-elles ajouté. Lors d'un contrôle à la frontière par la police italienne, cette dernière s'est rendu compte que l'homme de 21 ans, de nationalité italienne, était sous contrôle judiciaire. Les policiers italiens ont signalé aux autorités françaises son passage dès le lendemain, ont précisé les mêmes sources.

L'homme était convoqué le 3 mai au tribunal de Grenoble pour répondre de violences conjugales. D'après Ansa, le corps a été trouvé par un promeneur dans une église à l'abandon du village de La Salle et le décès remonterait à la fin-mars, début avril.