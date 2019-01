INFORMATION EUROPE 1 - Pas-de-Calais : la famille d'un bijoutier séquestrée et dévalisée

L'épouse et les quatre enfants d'un bijoutier du Pas-de-Calais ont vécu des heures d'angoisse dans la nuit de vendredi à samedi, a appris Europe 1 ce lundi. À Brébières, près de Douai, peu avant 22 heures vendredi soir, quatre malfaiteurs encagoulés ont fait irruption au domicile de cette famille en l'absence du père. La mère et ses enfants ont été menacés et séquestrés pendant plusieurs heures.

Plusieurs dizaines de milliers d'euros dérobés. Les voleurs sont finalement repartis avec le contenu d'un coffre fort qui renfermait plusieurs dizaines de milliers d'euros en espèces et en bijoux. Ils se sont enfuis avec la voiture de l'épouse, véhicule retrouvé calciné ensuite. Ce n'est que vers 3 heures du matin que la famille a réussi à s'extraire de la pièce où elle était enfermée et a pu prévenir la gendarmerie. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches d'Arras et à la section de recherches de Lille.