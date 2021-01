INFORMATION EUROPE 1 - Oise : un homme se suicide en percutant des gendarmes

Un homme de 42 ans au volant de sa voiture a trouvé la mort en percutant délibérément une patrouille de gendarmerie cette nuit à Fleury, dans l'Oise.

Vers 3 heures du matin, les gendarmes de Méru avaient été appelés par la compagne de cet homme décrit comme "dépressif, alcoolisé et violent". Le suspect est monté dans sa voiture et a d'abord tenté de foncer sur les pompiers également appelés à intervenir. C'est finalement la voiture des gendarmes qu'il a violemment heurtée, se tuant sur le coup. Les trois militaires à bord ont été blessés et hospitalisés à Beauvais. Ils souffrent de multiples contusions et de possibles fractures, selon les informations recueillies par Europe 1.

Une enquête est ouverte pour établir les circonstances exactes de cette affaire.