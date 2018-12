INFORMATION EUROPE 1 - Charlie Hebdo : la plaque en mémoire du policer Ahmed Merabet a été volée

INFO EUROPE 1

Il fait partie des victimes des attentats de janvier 2015 : le policier Ahmed Merabet avait été tué par les frères Kouachi juste après la tuerie de Charlie Hebdo. À sa mémoire, une plaque commémorative avait été installée à Paris, sur le lieu de son assassinat, le 5 janvier 2016. Et cette plaque a mystérieusement disparu aurait été volée au cours du week-end, selon les informations d'Europe 1. Une enquête a été ouverte dimanche par le parquet de Paris.

Un vol et pas d'indices. Le vol a été découvert dimanche matin, boulevard Richard-Lenoir, à l’endroit même où Ahmed Merabet a été assassiné par les frères Kouachi il y a presque quatre ans. La plaque commémorative, inaugurée par François Hollande et Anne Hidalgo en 2016, aurait été dévissée et dérobée durant la nuit de samedi à dimanche. Les premières recherches et vérifications alentour n’ont rien donné. D’après nos informations, la mairie du 11ème arrondissement a même été contactée pour savoir si cette plaque n’aurait pas été retirée pour être simplement réparée ou nettoyée. Mais la réponse est non, elle a bel et bien disparu.

Le parquet de Paris a donc été alerté et il a ouvert une enquête, confiée aux policiers de la sûreté territoriale, pour tenter de retrouver le ou les auteurs de ce vol, aux allures de profanation. Une atteinte à la mémoire d’Ahmed Merabet, tombé sous les balles des terroristes.