INFORMATION EUROPE 1 - Champs-Élysées : l'homme arrêté n'est pas le fiché S recherché pour terrorisme

Le passager d'une voiture, interpellé avec le conducteur ivre dans la nuit de dimanche à lundi près des Champs-Élysées à Paris n'est finalement pas le suspect recherché pour association de malfaiteurs terroriste, selon les informations recueillies par Europe 1.

Un nom différent, à une lettre près. Une première vérification par les policiers de la brigade anti-criminalité avait laissé penser que cet homme faisait l'objet d'un mandat d’arrêt européen, délivré par un juge antiterroriste. D'après les informations d'Europe 1, après enquête plus approfondie, le nom n'était pas le même – à une lettre près – et le signalement différait également de celui du véritable suspect, fiché S et recherché dans une affaire de filières.