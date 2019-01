INFORMATION EUROPE 1 - Paris : un couple découvert mort, la piste de l'overdose privilégiée

INFO EUROPE 1

Un couple d’une vingtaine d’années a été retrouvé mort vendredi matin dans un appartement du 10ème arrondissement de Paris, et la piste d’une overdose est fortement envisagée, selon les informations recueillies par Europe 1.

Les corps découverts au domicile du jeune homme. Le jeune homme, âgé de 24 ans, n’avait pas donné de nouvelles à son père depuis le 1er janvier. Son corps a été découvert à son domicile, à côté de celui d’une jeune femme âgée de 25 ans.

De la poudre blanche et une paille retrouvées. Les pompiers et les policiers ont retrouvé dans l'appartement de la poudre blanche et une paille. Une autopsie des deux corps a été demandée pour déterminer la cause des décès. L'hypothèse d'une surconsommation de drogue est à ce stade privilégiée.