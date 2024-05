INFO EUROPE 1 - Un corps démembré découvert sous un pont à Paris, un homme se rend à la police

Des pompiers, venus éteindre un feu de poubelles samedi soir, ont découvert un corps démembré sous le pont d'Austerlitz à Paris. Une enquête pour "meurtre" a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. Selon une source policière à Europe 1, un homme s'est rendu au commissariat de La Défense ce dimanche matin, affirmant être l'auteur de l'homicide.

L'individu, âgé de 29 ans et d'origine vietnamienne, serait l'auxiliaire de vie de la personne décédée, une personne handicapée avec qui il aurait eu un différend. Selon les informations d'Europe 1, il serait passé à l'acte il y a trois mois et aurait mis le corps dans une valise et dans un sac samedi, avant d'y mettre le feu. Une thèse prise très au sérieux par les policiers qui recoupent actuellement ses déclarations pour vérifier s'il est bien à l'origine de ce meurtre. Il a été placé en garde à vue.