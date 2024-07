INFO EUROPE 1 - Prisca Thevenot et sa suppléante agressées par une vingtaine de personnes lors d’un collage

Prisca Thevenot et sa suppléante, Virginie Lanlo, ont été agressées à Meudon par une vingtaine de personnes lors d’un collage à quatre jours du second tour des législatives. Des coups de poing et de trottinettes ont été donnés. Selon les informations d’Europe 1, un des militants d’Ensemble présent avec Prisca Thevenot lors de l’agression à la mâchoire fracturée et a été transporté à l’hôpital.

Toujours selon les informations d’Europe 1, la suppléante de Prisca Thevenot souffre de douleurs au bras et à la jambe. La voiture des militants macronistes a été endommagée. Quatre personnes sont désormais en garde à vue au commissariat de Meudon, dans les Hauts-de-Seine.

"Rejetons le climat de violence et de haine qui s’installe"

Certaines personnalités politiques ont réagi ce mercredi soir sur les réseaux sociaux. Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, donne ses "vœux de prompt rétablissement" à Prisca Thevenot et Virginie Lanlo. Gabriel Attal, lui, dénonce une violence et des intimidations qui "n’ont pas leur place dans notre démocratie". "Rejetons le climat de violence et de haine qui s’installe. J’appelle au sursaut, maintenant", écrit-il dans un post sur X.