INFO EUROPE 1 - Deux ressortissants arméniens mis en cause dans le décès de l’agricultrice de Pamiers ont été remis en liberté

Le drame avait marqué le début de la mobilisation du monde agricole. En début de semaine, Alexandra, agricultrice de 35 ans, et sa fille de 12 ans, ont été tuées après avoir été percutées par un véhicule sur la RN20, à Pamiers, en Ariège. Selon les informations d'Europe 1, deux ressortissants arméniens, mis en cause pour "homicide involontaire", ont été libérés par le juge des libertés et de la détention.

La troisième personne impliquée reste en détention provisoire

Les deux ressortissants, visés par une OQTF, ont été remis en liberté pour le motif de "la prise en compte de la situation familiale et de l'intérêt des enfants". La préfecture de police a tout de même pris des mesures d'assignation à résidence. Les deux individus sont sortis du centre de rétention administratif par leurs propres moyens.

La troisième personne, présente dans le véhicule au moment des faits, reste en détention provisoire. Une marche blanche, en hommage à l'agricultrice et sa fille, est organisée ce samedi, à Pamiers.