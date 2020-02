Infirmière poignardée dans les Deux-Sèvres : le jeune suspect mis en examen

Le patient du centre de psychothérapie de l'hôpital Nord Deux-Sèvres soupçonné d'avoir tué jeudi une infirmière a été mis en examen pour "assassinat et tentative d'assassinat". Il a été placé en détention provisoire, a précisé à l'AFP le procureur-adjoint François Thévenot.

Patient depuis le 24 janvier, au départ de sa propre volonté, le jeune homme âgé de 20 ans s'est emparé d'un couteau qui se trouvait dans le véhicule de l’accompagnatrice. Il est soupçonné ensuite d'avoir agressé à l'arme blanche Elodie, âgée de 30 ans, sur le parking devant l'hôpital. Héliportée au CHU de Poitiers, cette mère de deux enfants est décédée quelques heures plus tard.

"Les équipes sont dévastées"

Vendredi, une centaine des collègues de l'infirmière se sont réunis à l'occasion de la venue de Frank Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. "Les équipes sont dévastées, ce n'est pas le moment des grands discours mais du recueillement", a indiqué Franck Bellivier après plus de deux heures de réunion. Il a confirmé la mise en place "d'une cellule de crise sur différents volets techniques ou d'accompagnement" et annoncé la volonté de revenir, "ni trop tôt ni trop tard" pour une nouvelle visite.