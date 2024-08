Indre-et-Loire : un homme mis en examen pour un meurtre à la sortie d'une boîte de nuit

Le suspect, né en 1991 à Orléans, dans le Loiret, "a été interpellé dans le département de la Drôme mercredi et placé en garde à vue", a indiqué Catherine Sorita-Minard, procureure de la République de Tours, sur X. La magistrate avait précisé dans la semaine que son casier judiciaire présentait "plusieurs condamnations, notamment pour des violences, des atteintes à l'autorité publique, et des infractions en lien avec la consommation d'alcool et de stupéfiants".

Communiqué suite au décès survenu à la Croix-en-Touraine le 11 août dernier ⤵️ pic.twitter.com/AcBGgWk22h — Procureure Tours - Catherine Sorita-Minard (@ProcureureTours) August 16, 2024

L'autopsie réalisée confirme les premières constatations d'une agression mortelle avec un couteau

L'homme a été présenté vendredi devant un juge d'instruction de Tours, qui l'a "mis en examen du chef de meurtre avec préméditation", a ajouté la même source. Il a été placé en détention provisoire. Dimanche, le parquet de Tours a été informé du décès sur la voie publique à la Croix-en-Touraine d'un jeune majeur, âgé de 19 ans selon la presse locale, qui aurait passé la soirée dans un établissement de nuit.

Les premières constatations ont montré que le suspect se serait muni dans un second temps d'un couteau, après une première altercation. L'autopsie réalisée lundi a confirmé les premières constatations d'une agression mortelle avec un couteau.