Incendie d'un immeuble à Paris : la police ouvre une enquête pour "dégradation volontaire"

Le feu était-il d'origine criminelle ? Une enquête pour "dégradation volontaire" a été ouverte après un incendie qui a fait six blessés légers ce jeudi matin dans un immeuble du XVe arrondissement de Paris, a-t-on appris auprès du parquet de Paris et des pompiers.

Le sinistre s'est déclenché vers 05h00 du matin, dans un bâtiment de six étages situé à proximité de la porte de Versailles. Six personnes ont été blessées dans l'incendie, légèrement intoxiquées par les fumées, ont indiqué les pompiers.

"Les pompiers ont été confrontés à un premier départ de feu au rez-de-chaussée, puis (...) à un deuxième, dans un appartement au premier étage", ont raconté les soldats du feu.

Une famille déjà visée par un incendie

Au total, 13 adultes et deux nourrissons ont été évacués par les échelles. "Le bilan aurait pu être plus grave, étant donné qu'à cette heure-là les gens dorment et qu'ils auraient pu être victimes de la propagation des fumées", ont souligné les pompiers.

Selon Le Parisien, qui cite une source policière, une bouteille d'essence aurait été retrouvée par les enquêteurs, qui évoquent la piste d'un règlement de comptes. La famille visée avait ainsi déjà été la cible d'un incendie. L'enquête, ouverte pour "dégradation volontaire par un moyen dangereux", a été confiée à la police judiciaire.