Incendie dans un immeuble de Bordeaux : évacuations et blessés légers

Une quarantaine de personnes ont été évacuées après qu'un incendie, qui a fait trois blessés légers et un plus sérieux, s'est déclaré samedi dans un immeuble de 15 étages de Bordeaux, a-t-on appris auprès des pompiers.

Une quarantaine de personnes évacuées. Le feu, qui s'est déclaré en début d'après-midi dans un ou plusieurs appartements du 12e étage d'une résidence du quartier Grand Parc, à l'ouest du centre-ville, s'est propagé dans les niveaux supérieurs. D'origine inconnue, il a été éteint vers 16h. Une quarantaine de personnes ont été évacuées par les pompiers qui ont procédé à dix mises en sécurité et sept sauvetages, notamment de personnes qui s'étaient réfugiées sur le toit de l'immeuble.

Incendie à Bordeaux : le feu est maîtrisé au Grand Parc, 50 pompiers mobilisés (Vidéo : @thomasdusseau) https://t.co/COPX8wffoppic.twitter.com/hvxrGYTSRR — Sud Ouest (@sudouest) 30 mars 2019

D'importants moyens déployés. Quatre personnes ont du être hospitalisées, trois pour des blessures légères, une quatrième touchée un peu plus sérieusement, ont indiqué les pompiers sans plus de détails. D'importants moyens ont été déployés par les secours qui ont dépêché 80 personnes sur place, deux grandes échelles et quatre ambulances.