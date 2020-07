Incendie à Paris : un mort et deux blessés graves

Un incendie dans un immeuble du centre de Paris a fait un mort, une femme âgée, deux blessés graves et dix plus légèrement touchés, dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers.

130 pompiers mobilisés

L'incendie s'est déclaré pour une cause encore inconnue "peu avant minuit" dans un appartement au troisième étage d'un immeuble au 10 de l'avenue des Ternes, dans le 17e arrondissement à Paris, a précisé le capitaine Florian Lointier. Une femme âgée, habitant au quatrième étage, n'a pu être sauvée par les pompiers, dont quelque 130 sont intervenus sur place.

18 personnes ont pu être sauvées

L'incendie, circonscrit au bout d'environ 1H30, a dégagé d'épaisses fumées et rendu la cage d'escalier totalement impraticable. Dix-huit personnes ont pu toutefois être sauvées grâce à des échelles déployées le long de la façade depuis la cour intérieure de l'immeuble, a expliqué le capitaine Lointier. Une enquête a été ouverte et le laboratoire de la préfecture de police de Paris s'est rendu sur place pour déterminer les causes de ce sinistre.