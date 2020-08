Un maire de Seine-et-Marne agressé à mains nues pour une histoire de stationnement

"C'est ma treizième année de mandat, je ne pensais pas que ça arriverait." Alors qu'il rentrait chez lui lundi soir, Laurent Simon, maire de Chalifert, en Seine-et-Marne, a été violemment attaqué par l'un de ses administrés. Une agression à mains nues contre l'édile pour une histoire... de stationnement. L'agresseur ne supportant plus que ses voisins se garent sur "son" trottoir, il avait décidé de faire poser devant son domicile des rochers. L'initiative n'était pas au goût de ce maire sans étiquette, qui a choisi de porter plainte pour les faire enlever, compte tenu notamment des difficultés de stationnement sur cet axe.

Une côte cassée et une arcade sourcilière amochée

Mais l'agresseur ne compte pas en rester là et décide lundi soir de suivre l'élu en voiture alors qu'il rentre chez lui. Il le double et le force à s'arrêter dans la rue principale de Chalifert. Il lui assène alors une série de coups de poing. L'édile en ressort avec une côte cassée et une arcade sourcilière amochée. Une attaque qui est en réalité le dernier chapitre d'une vieille querelle de voisinage. La voiture de l'agresseur avait déjà été retrouvée incendiée dans son jardin.

233 agressions contre des maires depuis le début de l'année

Cette violence contre les édiles est loin d'être nouvelle, pis, elle est en augmentation : depuis janvier, on compte 233 agressions contre des maires, soit une hausse de 14% en un an. Une statistique qui "choque" Laurent Simon. "À un moment, il va falloir que les réponses soient fermes, sinon ça s'amplifiera", prédit-il. De son côté, l'Association des maires d’Île-de-France (Amif) a dénoncé les violences envers les édiles et réclame dans un communiqué des sanctions exemplaires.

Un appel qu'a peut-être entendu le Premier ministre, puisque Jean Castex a annoncé qu'il s'emparerait de ce sujet dès mardi prochain, lors d'une réunion interministérielle à Matignon qui doit réunir notamment les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin.