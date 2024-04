«Il est mort injustement» : à Romans-sur-Isère, forte émotion lors de la marche blanche en hommage à Zakaria

L'émotion était très forte à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, lors de la marche blanche en hommage à Zakaria. L'adolescent de 15 ans a été tué dans le quartier de la Monnaie alors qu'il s'interposait dans une bagarre. Europe 1 s'est rendue sur place.

"Zakaria, nos pensées t'accompagnent." En tête de cortège, la famille de l'adolescent, la mère et le grand frère de Zakaria tiennent une banderole et se recueillent plusieurs minutes devant leur appartement, puis là où le jeune homme a perdu la vie. Comme beaucoup de personnes présentes, le cousin de Zakaria est partagé entre émotion et incompréhension. "Il est mort injustement. Il n'a pas vécu. Il n'a pas fait sa vie. Il n'a rien à voir dans l'histoire. Il ne pouvait pas mourir comme ça", soupire-t-il. "C'est mon petit cousin, il était toujours drôle."

"Nous sommes tous choqués par cette folie meurtrière"

Dans la foule, des proches mais aussi des habitants du quartier participent à la marche, habillés d'un tee-shirt blanc avec la photo de Zakaria. Pour Philippe, l'éducateur du quartier connu de tous, il faut que ces violences s'arrêtent. "C'est hélas la troisième fois que je prends la parole pour un de nos jeunes qui nous quitte avec effroi et beaucoup de tristesse. Ces marches envers nos jeunes du quartier de la Monnaie nous remuent toujours et nous rappellent à de sombres souvenirs. Nous sommes tous choqués par cette folie meurtrière, démesurée et insensée", a-t-il déclaré devant le cortège.

Près de 500 personnes se sont réunies pour soutenir la famille, mais beaucoup regrettent aujourd'hui l'absence de la maire de Romans-sur-Isère. Marie-Hélène Thoraval avait été menacée de mort après ses prises de parole il y a quelques mois sur ce même quartier de la Monnaie.