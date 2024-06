Homme tué dans une boucherie de Rennes : deux mises en examen pour meurtre

"Les deux mis en cause ont été déférés hier au parquet de Rennes. Une information judiciaire confiée à un juge d'instruction a été ouverte", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc.

La piste du conflit familial privilégiée par les enquêteurs

Mardi en fin d'après-midi, un homme né en 1977, de nationalité afghane, s'était présenté armé notamment d'une machette dans une boucherie afghane de Rennes. Lors d'une altercation, survenue pour une raison qui n'a pas été précisée, il aurait blessé un homme avant de recevoir plusieurs coups de couteau, qui lui seront mortels, de la part d'un salarié de la boucherie, d'après le parquet.

Le gérant de la boucherie et son frère, salarié, tous deux de nationalité afghane, avaient été rapidement interpellés et placés en garde à vue à la suite de la rixe. "Sur réquisitions conformes du parquet, l'auteur présumé des coups de couteau (salarié de la boucherie) a été placé en détention provisoire et son frère (gérant de la boucherie) a été placé sous contrôle judiciaire", a précisé Philippe Astruc. Selon Ouest-France et le Télégramme, la piste d'un conflit familial est privilégiée par les enquêteurs.