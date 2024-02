Homme tué à coups de batte près de Rennes : deux frères mis en examen et écroués

Deux frères ont été mis en examen pour "meurtre" et "violences avec arme et en réunion", soupçonnés d'avoir tué un homme de 30 ans à Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine) lors d'une agression à coups de batte de baseball, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Rennes. Les deux hommes, qui avaient été interpellés dimanche après-midi, ont été placés en détention provisoire mardi soir. Ils encourent une peine de 30 années de réclusion criminelle, a déclaré le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les deux victimes, qui circulaient à bord d'une fourgonnette après avoir passé la soirée ensemble, avaient été interceptés par une voiture conduite par l'un des deux frères. Ce dernier, âgé de 50 ans et déjà condamné pour des infractions routières en 2012 et 2016, dit avoir pris son véhicule après avoir entendu "des coups de klaxon" de la camionnette près de son domicile, avait détaillé mardi le procureur. Il avait alors rattrapé le fourgon, l'avait intercepté et avait "asséné des coups de poings et de batte de baseball aux deux occupants", avait-il indiqué.

Une première altercation quelques semaines plus tôt

L'autopsie a confirmé un décès "d'origine traumatique" avec notamment plusieurs fractures ou plaies au niveau de la face et du crâne dues à des coups de batte, selon le magistrat. La deuxième personne à bord de la camionnette, un homme de 38 ans, a survécu aux coups. Hospitalisé, il a bénéficié d'une ITT de dix jours, selon le procureur. Son ami "avait eu une première altercation avec les mis en cause, une quinzaine de jours auparavant, qui lui auraient reproché de s'être garé sur un parking non loin de chez eux et que depuis +il en avait un peu après eux+", d'après la même source.

La victime survivante a reconnu que son ami avait klaxonné près du cabanon et de la caravane où vivaient les deux frères, à l'écart du bourg, avant de poursuivre sa route et d'être agressé. La personne décédée "avait 30 ans (...) c'était une personne très investie dans la vie communale, un jeune père qui allait devenir à nouveau papa dans quelques semaines", a déploré auprès de l'AFP le maire de Saint-Thurial, David Moizan. Une marche blanche en souvenir de la victime est prévue samedi matin à Saint-Thurial. La commune est "accablée (...) par cet acte injustifiable", a confié le maire.