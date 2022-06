Hérault : un radiologue visé par des insultes et des menaces de mort

La scène s’est déroulée le 25 mai dernier dans le cabinet médical d’un radiologue de la Vallée de l’Hérault, près de Montpellier. Une jeune femme de 16 ans se présente seule pour réaliser une échographie en urgence pour une suspicion d’appendicite. Le médecin lui demande alors de retirer ses vêtements, ce qu’elle a dans un premier temps refuser. Se laissant convaincre par la nécessité d’avoir un contact direct avec la peau, la jeune femme a accepté de retirer une partie des vêtements du haut du corps.

Aucune violence physique commise durant l'altercation

Quelques minutes plus tard, une fois la jeune fille repartie, un homme pénètre dans le cabinet médical et interpelle violemment le médecin : "Salopard, gros pervers, tu as déshabillé la femme (…) je vais te crever ! T’ouvrir le ventre et sortir les tripes, t’égorger, te couper la tête et l’accrocher dans le grillage !"

Selon une source proche de l’enquête, le proche de la jeune fille mime également des menaces de mort à l’égard du praticien. Aucune violence physique n’a toutefois été commise durant cette altercation. Dans l’attente de l’interpellation du suspect, une surveillance du cabinet du médecin est mise en place par le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh. Celui-ci suit de près les phénomènes de radicalisation et de séparatisme dans le département.

Des faits susceptibles de constituer un délit de séparatisme

L’auteur présumé de l’agression est interpellé quelques jours plus tard, le 31 mai dernier. Il s’agit de l’un des frères de la jeune fille. L’intéressé comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Montpellier au début du mois de juillet prochain. La justice devra déterminer si les faits sont susceptibles de constituer le nouveau délit de séparatisme instauré par la loi du 24 août 2021.