Hérault : un mort et deux blessés dans une collision entre deux jet-skis

Une collision rare entre deux jet-skis a fait deux blessés et coûté la vie à un homme, jeudi en fin d’après-midi, au large de Marseillan, dans l'Hérault.

Une perte de contrôle du jet-ski à l’origine de la collision

Selon les témoignages recueillis par Hérault Tribune, la victime, pilote de jet-ski chevronné, naviguait seul à haute vitesse sur son engin privé. Il se serait rapproché dangereusement d'un groupe de quatre jet-skis de location, encadré par un moniteur.

Celui-ci, sentant un potentiel danger, a voulu se rapprocher du pilote pour lui demander de s’éloigner plus au large. Alors qu’il se rapprochait de lui, le pilote a accéléré violemment et aurait perdu le contrôle de sa machine et percuté un des scooters de location qui étaient à l'arrêt sur l'eau. La victime, un homme de 30 ans, était inconscient à l’arrivée des secours. Il n’a pu être réanimé.