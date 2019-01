Hauts-de-Seine : chute mortelle d'une jeune fille au lycée Pasteur de Neuilly

Un drame est survenu lundi matin dans un établissement scolaire de Neuilly-sur-Seine lors de cette première rentrée de l'année 2019. Le corps d'une jeune fille a été retrouvé inanimé au pied d'une cage d'escalier du lycée Pasteur, a rapporté Le Parisien.

Une chute de 15 mètres. C'est entre 9 heures et 9 heures 30 que le corps de la lycéenne de 15 ans a été découvert au bas d'une cage d'escaliers haute de 15 mètres. Les sapeurs-pompiers et le Samu, qui sont intervenus rapidement, ont échoué à réanimer cette élève de seconde, qui a été déclarée décédée après une trentaine de minutes.

La piste du suicide privilégiée. Selon les premières constatations faites sur place par la police, il s'agirait davantage d'un suicide ou d'un accident que d'un acte criminel. L'enquête qui a été ouverte a été confiée au commissariat de Neuilly-sur-Seine.

Cellule psychologique. Une cellule d'écoute a été mise en place au sein de l'établissement pour les élèves et adultes qui recherchent une aide psychologique. Le Centre académique d’aide aux écoles et aux établissements (CAAEE) s’est aussi mis à disposition du lycée Pasteur afin d'aider la direction et le personnel à répondre aux questions des élèves.