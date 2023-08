À Limoges, un accident après un refus d'obtempérer, deux jeunes à scooter décédés

Un peu plus d'un mois après la mort du jeune Nahel tué par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, qui avait engendré plusieurs nuits d'émeutes dans tout le pays, ces deux décès ont provoqué des échauffourées à Limoges, avec des véhicules incendiés, qui ont été rapidement maîtrisées.

Selon la version des faits donnée par plusieurs sources policières, le deux-roues a pris la fuite à la vue d'un véhicule de la brigade anticriminalité qui s'apprêtait à le contrôler dans le nord de la ville. Une course-poursuite se serait engagée, avant que les policiers y renoncent. Le scooter a alors grillé un feu rouge, percutant violemment un véhicule tiers, ce qui a causé la mort du mineur au guidon du deux-roues, âgé de 16 ans. Son passager, majeur, est décédé à l'hôpital.

"Tragique accident"

Selon la mairie de Limoges, la voiture percutée avait à son bord un père de famille et ses jeunes enfants, qui sont "choqués et traumatisés". Sur l'avenue du Général Leclerc, grande artère bordant des zones résidentielles, de la sciure, des peintures au sol et des croix marquant les positions des corps étaient toujours visibles dimanche à la mi-journée, selon un photographe de l'AFP.

L'une des croix, entourée de traces de sang, se trouvait à 30 ou 40 mètres du point d'impact entre les deux véhicules. De sources policières, les deux jeunes circulaient sur un puissant scooter Yamaha T-Max et la police aurait "rapidement mis un terme" à la course-poursuite, "jugeant la situation trop dangereuse". La préfecture de Haute-Vienne n'a pas souhaité faire de commentaire, renvoyant vers le parquet de Limoges, qui doit communiquer sur l'affaire dans la journée.

"Nos pensées vont évidemment aux familles des victimes disparues à qui nous présentons nos plus sincères condoléances", a réagi dans un communiqué Émile Roger Lombertie, maire de Limoges, déplorant un "tragique accident".

Échauffourées

Selon Actu17, des échauffourées se sont produites dans la ville après cet accident, avant un retour au calme. Les pompiers ont confirmé à l'AFP que des véhicules avaient été incendiés dans le quartier prioritaire de Beaubreuil.

"Le chagrin s'exprimant par la colère ne saurait justifier une quelconque violence. Aucune violence ne ramènera ces deux garçons à la vie", a réagi le maire de Limoges. "L'apaisement et le recueillement sont nécessaires pour accompagner les familles et les amis dans leur deuil."

Ces deux décès interviennent un peu plus d'un mois après la mort, fin juin, de Nahel, 17 ans, tué par un tir policier après un refus d'obtempérer à Nanterre. Sa mort avait déclenché plusieurs nuits de violences urbaines dans le pays. Elles ont été marquées par des heurts entre émeutiers et forces de l'ordre, des scènes de pillages, des tirs de mortiers d'artifice sur des bâtiments publics et des incendies.

Deux semaines plus tôt, à Angoulême, un Guinéen âgé de 19 ans avait trouvé la mort, tué par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier.