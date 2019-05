Haute-Garonne : un coureur meurt d'un arrêt cardiaque en plein trail

Il est décédé d'un "arrêt cardiaque massif lié à l'effort", selon le médecin urgentiste. Samedi, le trail du Mourtis, en Haute-Garonne, a été endeuillé par la mort d'un de ses participants. La victime est un homme de 47 ans, indique France 3 Occitanie.

Les secours ne sont pas parvenus à réanimer la victime. Le drame s'est produit à hauteur du col d'Artigascou, traversé par les participants de cette épreuve physique et mentale de 42 kilomètres. Les secours ne sont pas parvenus à réanimer l'homme qui avait bel et bien présenté un certificat médical pour participer à cette course, une obligation. Les organisateurs de la course ont été mis hors de cause par les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). France 3 précise également que le PGHM avait déjà dû intervenir sur le trail, pour venir en secours à un participant de 41 ans blessé au genou.