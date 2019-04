Haute-Corse : 270 cocktails Molotov retrouvés dans un immeuble de Bastia

270 cocktails Molotov ont été découverts par la police dans le hall d'un immeuble de Bastia, dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte France Bleu Haute-Corse. Les habitants ont donné l'alerte après avoir entendu du bruit dans l'escalier.

Les forces de l'ordre ont également découvert "des boules de pétanques remplies d'un mélange explosif et des pierres", indique France Bleu.

Une enquête ouverte. Le parquet a ouvert une enquête pour "détention et fabrication illicites d'engins incendiaires en bande organisée et association de malfaiteurs", confiée à la police judiciaire et à la sûreté départementale de Haute-Corse.

Cette découverte a eu lieu quelques heures avant une manifestation organisée par le collectif Patriotti, à laquelle ont participé près de 3.000 personnes, pour dénoncer "la répression policière, judiciaire et financière à l'égard des anciens prisonniers nationalistes corses".

"La découverte de cette planque a permis d'avoir une manifestation particulièrement calme", a réagi dans Le Parisien une source proche de l'enquête.