Grandes marées : plusieurs sauvetages en Picardie et en Bretagne

La côte nord-ouest de l'Hexagone est en pleine période de grandes marées. Et bien malheureusement, ce phénomène exceptionnel lié à l'attraction de la Lune s'accompagne de son lot de sauvetages. Lundi, dans la Somme et les Côtes-d'Armor, plusieurs personnes se sont en effet retrouvées piégées par les vagues, rapporte France Bleu. Les autorités ont renouvelé leur message de prudence en invitant les promeneurs à consulter les horaires de pleine mer et de basse mer.

Un promeneur en état d'urgence absolue. Lundi matin, à Mers-les-Bains dans la Somme, un homme et une femme, piégés par la marée montante au pied de falaises, ont eu le réflexe d'appeler les secours. Héliporté à Amiens, l'homme était en état d'urgence absolue. La femme, elle, transportée à Dieppe, était dans un état moins grave.

Quatre personnes coincées sur un îlot. Egalement en cette veille de Noël, quatre jeunes hommes se sont retrouvés isolés sur un îlot rocheux du côté de Plougrescant dans les Côtes d'Armor. A cause de conditions de navigation mauvaises, la navette des douanes venue à leur rescousse n'a pas pu les récupérer. C'est donc en hélicoptère qu'ils ont pu être ramenés sur le littoral, sains et sauf.